Mercoledì 4 Gennaio 2017, 18:09 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2017 18:09

Cassino. Non sapendo parlare italiano, aveva scritto il suo messaggio su un foglio che mostrava alle donne che avvicinava in centro a Cassino. Il nigeriano 32enne richiedente asilo politico e residente in un comune della provincia di Caserta, a Castelvolturno, si aggirava intorno ai supermercati come tanti altri stranieri, ma non chiedeva l'elemosina ma proponeva prestazioni sessuali, ovviamente a pagamento, a donne di qualsiasi età. Gli agenti del commissariato di Cassino diretti dal vice questore Alessandro Tocco, si sono accorti di lui quando, a differenza degli altri che tendevano solo la mano in attesa di spiccioli, lui mostrava un foglietto che la maggior parte delle donne neanche leggeva, chi lo faceva strabuzzava gli occhi e si allontanava velocemente. Per questo gli agenti hanno deciso di approfondire e nel controllo, hanno verificato che su almeno due foglietti che lo straniero aveva in tasca, erano riportate offerte di sesso esplicito. L'uomo si diceva disponibile a qualsiasi tipo di attività o capriccio sessuale. Per questo gli agenti hanno proposto per lui un foglio di via obbligatorio da Cassino per tre anni.