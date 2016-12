La «Scarlatti» e le audizioni dei nuovi talenti

Venerdì 23 Dicembre 2016, 09:30 - Ultimo aggiornamento: 23-12-2016 09:30

CASERTA - Un concerto, quello che l’Orchestra Scarlatti di Napoli ha eseguito ieri sera nel Santuario di Sant’Anna, che segna l’inizio di una collaborazione fra la stessa orchestra e la comunità casertana. I responsabili della prestigiosa istituzione partenopea, infatti, hanno manifestato la propria disponibilità a effettuare audizioni dedicate esclusivamente a talenti musicali casertani. Una opportunità per i giovani casertani, e sono davvero tanti, che suonano, cantano e praticano la musica classica. L’annuncio è arrivato a latere della raffinata esecuzione della «Messa da Requiem K626» di Mozart, un componimento molto noto, utilizzato anche come sottofondo sonoro di diversi film, che ha attirato un folto e attento pubblico nella chiesa trasformata in una sala da concerti. La suggestiva performance, carica di pathos e di sonorità, è stata molto apprezzata dalle centinaia di persone presenti, fra le quali c’erano anche il sindaco Marino con la moglie e l’assessore alla cultura Daniela Borrelli.