Caserta. Allarme bomba al distretto Asl «Palazzo della Salute» di Caserta in zona ex Saint Gobain. Questa mattina, i dipendenti della struttura sanitaria hanno telefonato alla polizia della Questura perchè insospettiti dalla presenza di un pacco posizionato davanti al complesso. Quando però gli artificieri della sezione antisabotaggio dei carabinieri di Caserta sono giunti sul posto si sono resi conto che all'interno del pacco di cartone si trovavano solo dei profumi e non esplosivi. La struttura è stata, in ogni caso, sgomberata. Le indagini sono in corso.