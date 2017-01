Mercoledì 4 Gennaio 2017, 07:10 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2017 07:10

Caserta. Il 2017 a Caserta e in diversi comuni della provincia è iniziato all’insegna dello smog. I livelli di inquinamento atmosferico registrati dalle centraline dell’Arpac nei primi due giorni dell’anno sono risultati elevati. Tra le cause i fuochi d’artificio esplosi a Capodanno, il traffico intenso e gli impianti di riscaldamento. Nel capoluogo - e in particolare in corso Giannone - le polveri sottili hanno raggiunto quota 65 e 72 microgrammi per metro cubo rispettivamente domenica e lunedì. Un solo superamento, ma con valori molto più alti, in via De Gasperi. Peggiore la situazione a Maddaloni, qui sono stati registrati valori triplicati rispetto a quelli consentiti e ad Aversa dove a Capodanno si è arrivati addirittura a 308 microgrammi per metro cubo. La reazione di Legambiente è sarcastica e «bacchetta» tutti: «Anno nuovo, smog vecchio».