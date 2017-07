Un poster-dedica di Castel Volturno per il compleanno di Hamsik

Giovedì 27 Luglio 2017, 23:56 - Ultimo aggiornamento: 28-07-2017 08:44

CASERTA - Nel giorno del trentesimo compleanno, Castel Volturno fa una sorpresa al suo cittadino più illustre, installando nel centro storico della città un manifesto d’auguri con l'immagine del capitano del Napoli, Marek Hamsik. Il numero 17 della squadra di Sarri in questi giorni è in vacanza nella città natale in Slovacchia, ma è accompagnato da alcuni amici e concittadini di Castel Volturno che gli hanno mostrato le immagini del poster gigante. Peraltro, l’installazione è avvenuta nello stesso luogo dove i tifosi della Juventus del centro domiziano fecero affiggere lo scorso maggio un poster celebrativo per la conquista del sesto scudetto consecutivo. Ne seguirono feroci proteste, soprattutto contro Dimitri Russo, sindaco bianconero, ritenuto da tanti un provocatore. Eppure, lo stesso primo cittadino ha pubblicato ieri sulla sua pagina Facebook il poster di Hamsik, facendogli tanti auguri e lanciando un appello alla distensione fra le due tifoserie. E forse non è un caso che il suggestivo impianto grafico del poster d’auguri commissionato dall’associazione cui fa parte anche Marek, «I Love Pinetamare», sia stato realizzato da un’artista di fede bianconera.