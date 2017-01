Sul Matese spunta la prima neve: è già allarme-ghiaccio

Giovedì 5 Gennaio 2017, 22:26 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2017 22:26

Neve abbondante in tutto il Matese: imbiancati i centri di Letino, dove il manto ha raggiunto il metro di altezza sulla Piana delle Secine, Gallo Matese, San Gregorio, Castello. Coltre bianca anche sulle montagne di Presenzano e Roccamonfina. Nella notte la gelata ha creato l’insidia ghiaccio sulle strade: le forze dell’ordine raccomandano la massima prudenza e di limitare l’uso dei mezzi privati. Venti forti e bufera ieri sera e nella notte in tutto il Matese casertano.È scattato il piano neve della Provincia: il brusco abbassamento delle temperature durante la nottata ha lasciato un pericoloso strato di ghiaccio. I mezzi spargisale, ieri, hanno lavorato intensamente lungo le arterie di collegamento da Fontegreca verso Gallo Matese e Letino, dove il transito è consentito con pneumatici da neve o catene a bordo. Con l’arrivo della bufera, tuttavia, il lavoro dei mezzi spazzaneve è risultato abbastanza inutile poiché l’accumulo di neve è stato veloce almeno lungo la Provinciale che collega Gallo Matese con Letino. Bisognerà verificare oggi se alcune strade, come quelle pedemontane tra Raviscanina e Sant’Angelo d’Alife, o la Provinciale verso Valle Agricola e Ailano, sono praticabili. Le previsioni parlano di intense nevicate per l’intera giornata di oggi anche a quote basse.I nuclei di Protezione civile, perciò, sono in allerta soprattutto per monitorare la situazione dei soggetti a rischio nelle piccole comunità locali, quali anziani e malati. A Letino e Gallo Matese, già da diversi giorni, è partita l’attività dei mezzi spargisale. Fino a ieri sera, nonostante la tormenta di neve di origine antartica, ampiamente annunciata dagli esperti, non si sono registrati particolari disagi e le strade erano percorribili anche se con catene. Il sindaco di Gallo Matese, Giovanni Palumbo, ha rassicurato i cittadini poiché il comune è attrezzato con i mezzi idonei per affrontare l’emergenza. Così anche a Letino, il collega Fausto Perrone, ha dichiarato che la situazione, fino a ieri sera, era sotto controllo. Fortunatamente le scuole, per le festività in corso, rimarranno chiuse fino a dopo l’Epifania. Oggi, d’altra parte, è una giornata di festa che apre, poi, al fine settimana: gli spostamenti dei pendolari, dunque, risulteranno ridotti. Il ciclone Burian dovrebbe perdere di potenza a partire da domani e andare verso un lento miglioramento nella giornata di domenica.