Raid contro i vigili: sull’auto di servizio compare la scritta «camorra»

Lunedì 2 Gennaio 2017

CASERTA - Si chiude col botto un anno di atti vandalici contro la «cosa pubblica» in città. L’ultimo grave episodio risale ad alcuni giorni fa, quando sulla fiancata di un veicolo della polizia municipale è stata scritta la parola «camorra». La carrozzeria dell’auto dei caschi bianchi è stata imbrattata anche con parole e simboli volgari, ma ciò che ha subito colpito l’attenzione è stato proprio l’esplicito riferimento alla criminalità organizzata. Al momento dell’atto la vettura era parcheggiata presso il presidio dei vigili urbani e il palazzo comunale; e proprio perché avvenuta nel cuore del governo della città, l’azione sembra essere ancora più spregiudicata rispetto a simili episodi registrati alcuni mesi fa. «La polizia municipale - ha riferito il sindaco Salvatore Martiello - ha già trasmesso la denuncia alla procura individuando l’autore dell’atto. Il soggetto in questione ha già compiuto altri atti vandalici ai danni di beni comunali e l’atto assolutamente non rientra in nessuna delle ipotesi fatte da chi ha diffuso la notizia».Ma il primo cittadino è stato duro anche nei confronti di alcuni rappresentanti dell’opposizione, ritenuta responsabile della diffusione dell’episodio, ora oggetto di indagine: «A Sparanise una parte minoritaria dell’opposizione, dopo sei mesi dalle elezioni, pensa ancora di vivere in campagna elettorale speculando su tutto ed esasperando in tutti i modi un clima che finalmente dopo venti anni di contrapposizioni sociali si è oggi rasserenato».Rimane, però, il giallo dei tanti atti vandalici riscontrati negli ultimi mesi in diverse zone della città. L’ultimo, in ordine di tempo, è stato il danneggiamento di un cartello di benvenuto nuovo di zecca installato poche ore prima dagli operai del Comune. Lo scorso ottobre, invece, la rottura della «Casa dell’acqua» anche in quel caso a poche ore dal taglio del nastro alla presenza di istituzioni e studenti. L’escalation di vandalismo ha dunque fatto supporre che potesse esserci un filo che lega le cronache recenti. Un’opinione che si è fatta sempre più insistente anche tra i cittadini, che sul web in più di una occasione si sono scagliati contro gli ignoti distruttori. Ad oggi non è dato sapere se vi sia un vero e proprio «modus operandi» dietro queste azioni, ma ormai sono in molti a credere che non si possa più parlare di coincidenze.