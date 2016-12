Referendum per cambiare il nome? Caserta scettica sull'idea di Felicori

Venerdì 23 Dicembre 2016, 12:13 - Ultimo aggiornamento: 23-12-2016 12:13

CASERTA - Caserta storce il naso di fronte alla proposta-provocazione del direttore della Reggia di Caserta, Mauro Felicori. Il manager ha lanciato nell’intervista di ieri al Mattino l’idea di un referendum per cambiare il nome del capoluogo in «Caserta la Reggia», per rendere indissolubile anche amministrativamente il legame tra il monumento e la città. Piuttosto fredda la risposta dei casertani sia nel dibattito sviluppatosi sul profilo facebook di Felicori sia nelle reazioni istituzionali. Quasi nessuno è intenzionato a sottoscrivere il progetto, in nome di un’identità che, secondo molti, va ben oltre il sito Unesco e rischierebbe di essere mortificata.Il sindaco Carlo Marino condivide l’idea di fondo: «Felicori da ottimo comunicatore ha aperto un dibattito sul collegamento tra Reggia e città - dichiara - questo asse deve diventare sempre più forte. Caserta è senza dubbio identificata con la Reggia ma ha una storia più lunga, che nasce con il borgo medievale, San Rufo, le frazioni. Insieme, comunque, daremo vita a una sinergia sempre più salda tra il capoluogo e il monumento Unesco e da sindaco, qualora arrivassero atti ufficiali e specifici con richieste di cambio del nome, seguirei l’iter previsto dallo statuto comunale».Sulla stessa linea anche il presidente di Confindustria, Gianluigi Traettino, che sottolinea: «La parola referendum in questo momento fa rabbrividire, ma sul piano comunicativo è un messaggio straordinario quello di insistere sul legame tra città e Palazzo Reale, anche se l’identità casertana che andrebbe recuperata è più ampia. Nell’era della comunicazione però l’idea di Felicori potrebbe avere una sua efficacia, senza cambiare necessariamente il nome di Caserta. Se è una vision di città e territorio per creare ricchezza, allora è una strada interessante». Un sì convinto a Felicori arriva dal presidente della Camera di Commercio Tommaso De Simone: «È una bella provocazione, che non mi sembra affatto campata in aria. Già i cartelli che indicano sull’A1 l’uscita per la Reggia stanno dimostrando di essere un’utile indicazione e poi questa provincia con il nome Caserta non è proprio fortunata, se si pensa che quando era Terra di Lavoro andava molto meglio. Caserta non è un brand sempre positivo e anche dal punto di vista commerciale, quando hai un marchio che non va, bisogna riflettere. Poi le soluzioni possono essere tante, ma è importante discuterne senza pregiudizi». Per Maurizio Pollini, alla guida di Confesercenti, «il problema è come far parlare il gioiello vanvitelliano con il resto della città. Preferirei un tavolo permanente di dialogo per lanciare un modello Caserta. Così si può iniziare a lavorare su questo aspetto dell’idea». Bocciatura netta dal delegato provinciale del Coni, Michele De Simone: «La storia non si cambia, ma si rispetta. Cerchiamo di restare con i piedi per terra. Il mio invito è ad evitare personalismi, queste boutade allontanano dai problemi reali. Piuttosto si pensasse alla manutenzione del sito, recuperiamo la normalità che ancora manca a Palazzo Reale». La scrittrice casertana Giusi Marchetta, autrice del fortunato «Lettori si cresce» (Einaudi) vive a Torino, ma è cresciuta alla Reggia. Dice: «Il modo migliore per identificarsi in una cosa storica è trattarla bene, facendola diventare un punto di forza della città. Non sempre è accaduto questo alla Reggia. Le esperienze europee ci insegnano che si può fare di meglio. Io abito non lontano da Venaria che viene curata da ogni punto di vista. Questo per dire che non serve il nome, basta molto meno, e cioè avere più rispetto per il monumento. Propongo di partire dalle scuole, facendo vivere di più il monumento agli studenti perché possano sentirlo parte della loro storia e adottarlo. La Reggia è già identificata con Caserta nel bene e nel male, cancellare un nome storico per mettercene un altro non mi sembra avere molto senso».Interviene anche la politica. Per l’ex sindaco Pio Del Gaudio «non serve cambiare il nome alla città, è necessario mutare radicalmente la nostra cultura e il nostro modo di percepirla, condividendo la logica positiva del bene comune e del vivere in comunità. La Reggia è Caserta, non il contrario. Un’idea boom da un grande manager ed esperto di marketing, una provocazione, ma non condivido». La deputata del Pd Camilla Sgambato stronca il manager: «Se si scoprisse che quella del direttore della Reggia è qualcosa in più di un’uscita estemporanea, allora ci sarebbe da preoccuparsi, perché non condivido l’idea di modificare l’identità di una città e di assimilarla a quella di un outlet. Caserta è il capoluogo di Terra di Lavoro e racchiude in sé non solo il tratto identitario e le diverse testimonianze storiche e socio-culturali di una città che è la principale su scala provinciale, ma è anche e soprattutto tutto ciò che non è la Reggia in sé e per sé. Pur condividendo ed apprezzando la meritoria attività che Felicori sta portando avanti, proporre di cambiare il nome francamente significherebbe compiere un passo indietro rispetto alla politica di promozione dell’intera città e del suo territorio, così come delle sue ricchezze, aldilà della Reggia, e alle azioni sin qui attuate per far ritrovare al capoluogo di Terra di Lavoro la centralità che merita a livello provinciale», avverte Sgambato. E l’architetto Raffaele Cutillo chiosa: «La Reggia non è altro che il palcoscenico di un teatro che è la città nel suo insieme sistemico».