Effetto Reggia sul turismo, boom di presenze

Giovedì 29 Dicembre 2016, 17:23 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2016 17:23

CASERTA - Fine dell’anno a Caserta, si può. Lo dicono i numeri delle prenotazioni negli hotel cittadini che hanno registrato il pienone con qualche tutto esaurito. La crescita del brand Reggia porta in città molta più gente e gli operatori del settore sono soddisfatti. 180 camere prenotate per il fine settimana al Royal, 70 all’Hotel dei Cavalieri, pieno il Bruman, in crescita il Golden Tulip Plaza, completo il New Baby, tutto esaurito all’Hotel Europa. «Anche quest’anno – dice il direttore Francesco Lanzante – abbiamo l’albergo pieno. Naturalmente il risultato è figlio dell’impegno degli operatori di settore che hanno messo in atto strategie mirate, pacchetti allettanti, sicuramente non è merito delle amministrazioni che sulla questione turismo hanno fatto e fanno poco. L’arrivo di un manager alla reggia ha significato pianificazione del lavoro, strategia nella comunicazione, interazione con le parti. Un uomo da solo non può cambiare gli scenari. Un uomo da solo non può fare i miracoli. Mauro Felicori svolge il suo lavoro. Lo fa bene, ma fa quello per cui è stato chiamato. Sono gli altri che latitano, che hanno latitato».L’anno turistico in città chiude con saldo positivo ma quello che manca - è il leitmotiv degli operatori di settore – è una strategia complessiva. «Per Caserta – spiega Francesco Marzano, vicepresidente delle Pmi (Piccole e medie imprese) Campania – questo è stato un anno assolutamente positivo. Possiamo essere soltanto contenti. Ma, c’è un ma. Tutta l’Italia ha visto crescere il numero delle presenze e gli spostamenti turistici interni sono cresciuti di molto in risposta all’effetto terrorismo. Paradossalmente le stragi avvenute nelle altre nazioni hanno beneficato il nostro Paese. Caserta è tra le città che ha risentito positivamente di questo fenomeno. Va detto che il lavoro di Mauro Felicori è stato e resta prezioso ma non si può demandare ad un uomo solo il rilancio di un’intera città. Quello che manca è una piattaforma web che crei il brand Caserta. Mettere insieme le nostre eccellenze, questo è il segreto che poi tanto segreto non è. Un esempio per tutti? Il sito visitBergamo.net; qui la città si è messa in mostra con tutto, ma proprio tutto, quello che ha di bello e di interessante. Il sito ha come sottotitolo: un capolavoro italiano. È un capolavoro di comunicazione, non c’è dubbio. Il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, è un giornalista, un imprenditore e poi un politico, è stato fondatore della casa di produzione televisiva Magnolia, ex direttore di Canale 5 e di Italia 1. Uno che sa cos’è la comunicazione. Da noi manca proprio questa professionalità. Oggi siamo nel mondo della comunicazione, la gran parte dell’informazione, a trecentosessanta gradi, passa nel web. Non avere una piattaforma web significa andare a tre marce sulla pista di formula 1. Poi, in politica e nella nostra politica, si guarda troppo al tempo breve e non si hanno sguardi lunghi sul futuro. Questo non produce benefici, limita i benefici». Caserta, città della Reggia, vede crescere la sua immagine grazie alla crescita del palazzo borbonico ma non riesce a spiccare il volo da sola. Politiche dissonanti, talvolta divergenti, mortificano il lavoro di tanti. In città dunque una fine dell’anno con il quasi tutto esaurito, ma l’attrazione resta solo la Reggia.