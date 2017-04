Domenica 16 Aprile 2017, 09:32 - Ultimo aggiornamento: 16-04-2017 09:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASERTA - Pilomat alzati sul lato piazza Gramsci, fioriere in viale Douhet, a pochi passi dall’ingresso della Scuola Specialisti dell’Aeronautica. La Reggia viene blindata. Sono state installate le barriere anti-tir, misura adottata a ridosso di musei, monumenti e luoghi di aggregazione per ridurre al minimo il rischio di attentati simili a quelli che hanno seminato morte e paura a Nizza, Berlino e Stoccolma. L’allerta resta massima, soprattutto in questi giorni di festa, ma, dalla questura, viene ribadito che «non c’è nessun allarme specifico».Le barriere sono state disposte a ridosso di piazza Carlo III, d’accordo con il Comune. E sarà una domenica di Pasqua e un lunedì dell’Angelo con numeri importanti sul piano turistico e su quello della sicurezza. Cinquanta uomini delle forze dell’ordine, tra polizia, carabinieri e guardia di finanza, ai quali andranno aggiunti agenti della polizia municipale, opereranno a Pasquetta solo nella zona Reggia. Molti saranno in borghese. In città e in periferia vigileranno le volanti della polizia e le pattuglie di carabinieri e guardia di finanza: previsti anche posti di blocco. Monitorate le strade di accesso alla città e quella che conducono al borgo medievale di Casertavecchia e nelle frazioni collinari. Oltre 20, invece, le pattuglie della Polstrada che saranno impegnate lungo la Domiziana, nell’alto Casertano e in autostrada. Quarantacinque gli uomini della polizia stradale che lavoreranno nel giorno festivo