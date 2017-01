Rogo bis nell'azienda agricola: si segue la pista dolosa

Lunedì 2 Gennaio 2017, 08:09 - Ultimo aggiornamento: 1 Gennaio, 22:40

CASERTA - Mega incendio nell’azienda agricola Compostella e nelle strutture un tempo appartenute al marchio Foreste Molisane: il secondo nel giro di tre mesi. In fumo tonnellate di fieno, quattro capannoni e mezzi agricoli. Ore di intenso lavoro per le squadre dei vigili del fuoco di Teano e di altri distaccamenti. Si parla di origine dolosa: il fuoco è divampato all’improvviso. I carabinieri di Piedimonte Matese aprono un fascicolo di indagine.Il primo incendio che interessò la Compostella, affittuaria dell’azienda del patron Giuseppe Gravante, finita in amministrazione giudiziaria, ci fu nell’ottobre scorso. Quello di ieri pomeriggio è stato di grosse dimensioni, ancora più devastante del precedente dello scorso autunno, tanto che sono giunte sul posto diverse squadre dei pompieri e ci sono volute ore di lavoro per controllare le fiamme altissime ed evidenti a chilometri di distanza. Intorno alle 15 una colonna di fumo si è alzata nel giro di pochi secondi poiché il materiale andato distrutto, fieno, risulta estremamente infiammabile. La paglia era destinata all’alimentazione degli animali presenti poco distante dalla stessa zona. Le rotoballe erano accatastate nei capannoni insieme ad alcune macchine agricole divorate dalle fiamme.