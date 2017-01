San Leucio nel degrado, piovono calcinacci dalla chiesa di San Ferdinando

Lunedì 9 Gennaio 2017, 08:10 - Ultimo aggiornamento: 8 Gennaio, 23:08

CASERTA - Poteva accadere una tragedia ieri mattina a San Leucio dove, intorno alle 11.30, si sono staccati pezzi di intonaco dalla facciata della chiesa di San Ferdinando. Non ci sono feriti, per fortuna, ma un grande spavento che ora genera riflessione per quanto poteva accadere e, fortunatamente, non è successo.Perché è solo per un caso fortunato non ci sono stati feriti. Infatti l'incidente è avvenuto durante la celebrazione eucaristica, dopo che i fedeli erano entrati per assistere alla liturgia.«Fuori non c'era più nessuno altrimenti chissà cosa sarebbe potuto succedere anche perché alcuni dei calcinacci caduti erano voluminosi», dice il parroco della chiesa don Battista Marello.«Al termine della messa, siamo usciti e abbiamo trovato grossi pezzi del timpano e del cornicione sulla scala di accesso all'edificio. A quel punto, dopo aver fatto allontanare i fedeli in tutta fretta, ho chiamato i Vigili del Fuoco che sono intervenuti nel primo pomeriggio e, con la scala, hanno fatto cadere la parte della struttura, sulla linea della trabeazione, pericolante. Quindi - racconta don Battista – mi hanno ingiunto di chiudere la chiesa per motivi precauzionali. Ho anche avvertito i responsabili del Comune, ma finora nessuno si è fatto vedere».Un incidente non solo prevedibile ma quasi inevitabile viste le condizioni in cui da anni versa l'edificio. «Da almeno un decennio denuncio, faccio richieste, sollecito, imploro un intervento da parte del Comune che è proprietario dell'immobile, mentre noi lo abbiamo solo in uso, come parrocchia. Ma senza risultati».