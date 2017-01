Giovedì 5 Gennaio 2017, 13:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASERTA - Una donna di nazionalità ucraina si è accasciata al suolo improvvisamente all'interno dell'ufficio postale di Santa Maria a Vico, in via Appia, mentre si stava recando allo sportello per eseguire un'operazione questa mattina. Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi con l'arrivo del 118 che però, dopo numerosi tentativi di rianimazione, non ha potuto far altro che constatare il decesso, avvenuto molto probabilmente per cause naturali. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della Stazione di Santa Maria a Vico, a seguito della segnalazione al 112. La donna deceduta si chiamava Tykhovetska Yarolslava, aveva 62 anni ed era residente a Santa Maria a Vico.