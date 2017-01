Martedì 3 Gennaio 2017, 14:53 - Ultimo aggiornamento: 03-01-2017 14:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MADDALONI - Non torneranno a scuola i bambini dell’asilo nido integrativo comunale, annesso all’elementare Brancaccio. I rigori della burocrazia non conoscono limiti d’età: scaduti i contratti con la cooperativa «Eva» il 31 dicembre, non è stato disposto il rinnovo in funzione dei bisogni delle famiglie. Servizio sospeso fino al sicuro ma non imminente rinnovo contrattuale.