Soccorre un uomo e la cucina della sua pizzeria va in fiamme

Martedì 3 Gennaio 2017, 08:15 - Ultimo aggiornamento: 2 Gennaio, 22:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASERTA - Un gesto d’altruismo, dettato dalla necessità di soccorrere un anziano colto da malore, stava quasi per mandare in fumo anni di attività. Nel tentativo, purtroppo vano, di aiutare un pensionato stroncato da un infarto, un ristoratore capuano, titolare della pizzeria «Il Porticato», non ha esitato a lasciare incustodite pentole e fornelli, ancora accesi, per lanciarsi in soccorso dell’anziano, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Non immaginava che schizzi di olio rovente potessero, di lì a poco, provocare un incendio in cucina. Ed è proprio in quella cornice di fumo e fiamme, nella centralissima piazza Etiopia, che si è consumato, intorno alle 19, il dramma del pensionato, accasciatosi al suolo, a pochi metri di distanza dal locale, stroncato da un infarto. Per l’uomo, Elvezio Mastropietro, 72 anni, commerciante in pensione, non c’è stato nulla da fare. Vano l’intervento del personale medico del 118. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, ovviamente impegnati a domare le fiamme nella pizzeria, sono intervenuti anche i carabinieri della locale Compagnia, al comando del capitano Francesco Mandia, e gli agenti della polizia municipale. In tanti hanno seguito con ansia e trepidazione, le delicate fasi del soccorso e le operazioni di spegnimento. L’ex commerciante era molto conosciuto in città e la notizia della sua morte si è subito diffusa. Notevoli i danni subiti dalla pizzeria sebbene limitati solo al vano ospitante la cucina. Se le fiamme si fossero propagate anche alle altre stanze, i danni sarebbero stati ben maggiori non solo per l’esercizio, ma anche per le abitazioni ed i negozi limitrofi.