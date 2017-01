Il sottosegretario Migliore a pranzo con i detenuti

Martedì 3 Gennaio 2017, 16:18 - Ultimo aggiornamento: 03-01-2017 16:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pranzo di Natale nel carcere di Santa Maria Capua Vetere per 100 detenuti privi di sostegni familiari e mezzi economici. Grazie alla Comunità di Sant’Egidio – che organizza nel periodo delle festività decine di eventi in tutti i penitenziari italiani – anche i reclusi più bisognosi del carcere sammaritano, gli stranieri o quelli che non ricevono visite, hanno potuto assaporare un momento di calore umano e «libertà» pranzando tutti assieme nel teatro della Casa circondariale guidata dalla direttrice Carlotta Giaquinto. Oggi, tra gli invitati - e presente all’ottavo evento di questo tipo organizzato in Campania - c’era anche il sottosegretario alla Giustizia, Gennaro Migliore, il quale ha mostrato apprezzamento per questo di tipo di iniziative di socialità messe in atto da volontari che prestano parte del loro tempo nelle attività legate al mondo carcerario. Una giornata diversa caratterizzata, a fine pranzo, anche da un mini spettacolo di un attore o cantante che si esibisce per allietare i reclusi a chiusura dell'evento.