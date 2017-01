Spaccia sulla Domitiana, arrestato un nigeriano

Martedì 10 Gennaio 2017, 12:18 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2017 12:18

I carabinieri della stazione di Castel Volturno hanno arrestato per spaccio, sulla Domitiana, il nigeriano Frank Amadim di trentatre anni, in Italia senza fissa dimora.Il giovane è stato trovato in possesso di quattro involucri contenenti 5 grammi di eroina, due di cocaina e due di marijuana, oltre alla somma in contanti di 134 euro.Amadim ora è in carcere a Santa Maria Capua Vetere, su disposizione della competente autorità giudiziaria.