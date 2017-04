Sabato 15 Aprile 2017, 00:18 - Ultimo aggiornamento: 15-04-2017 00:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASERTA - jackpot milionario solo sfiorato per due giocatori del SuperEnalotto campani, che però festeggeranno la Pasqua con oltre 27mila a testa grazie al 5: le schedine vincenti, riporta Agipronews, sono state convalidate a Castelpoto (Benevento, Bar Bristol in Piazza Garibaldi 7) e Piedimonte Matese (Caserta, Cartoleria Carpentino in Piazza Gaetani 10). La sestina vincente adesso mette sul piatto 32 milioni di euro. In Campania il 6 non si vede dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellammare di Stabia, mentre la vincita più alta da inizio anno è un 5 da 88mila euro realizzato ad Avellino lo scorso 21 febbraio.