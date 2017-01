Lunedì 2 Gennaio 2017, 12:00 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2017 12:18

Frignano. Una nuvola nera sulla superstrada Nola- Villa Literno, all'altezza dell'uscita Frignano. Nell'agro aversano il nuovo anno è cominciato così: in continuità con il 2016, stamattina rifiuti abbandonati nei campi agricoli sono stati dati alle fiamme. A prendere fuoco ingombranti, plastiche, pneumatici, rifiuti radioelettronici depositati da ecocriminali, che, nell'area, agiscono in modo sistematico. Sotto i piloni della superstrada spesso si registra l'illecito deposito di materiali di scarto provenienti dalle attività artigianali svolte in nero.