Sabato 31 Dicembre 2016, 06:50 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2016 17:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Santa Maria Capua Vetere. La scomparsa di una delle vittime dell'orco di Santa Maria Capua Vetere, accusato di violenza sessuale, era stata denunciata dalla madre ad Aprilia, ad agosto. Si trattava di una sedicenne. Lei, rumena, fuggita da Aprilia perchè in conflitto con il nuovo compagno della madre, era finita nelle grinfie di Vincenzo Cioffi, 23 anni di Santa Maria Capua Vetere, presunto «violentatore seriale» conosciuto in piazza Garibaldi a Napoli ad agosto, già denunciato per aver picchiato e umiliato l'ex fidanzata incinta di Portici nel 2015. Nessuno, per tutto questo tempo, ha parlato. Nel rudere-prigione (dove Cioffi rinchiudeva le vittime) della ex scuola pubblica in via Fratelli De Simone a Santa Maria Capua Vetere, le ruspe e i vigili urbani del Comune di Santa Maria Capua Vetere probabilmente non entrano mai. Tutti, o quasi, però, sapevano.«C’era Marcello, il cugino di Vincenzo, “compagno” di furti, che a un certo punto non è venuto più a farci visita perché non voleva vedere Vincenzo che usava violenza su di me», aveva spiegato la sedicenne dopo la fuga dalla «cella» di via De Simone. E poi, c’era il suo carceriere: «Un amico di Vincenzo viveva nella stanza comunicante con la camera in cui venivo rinchiusa - aveva continuato - aveva il compito di sorvegliarmi». A fine agosto, però, Vincenzo era stato costretto ad uscire allo scoperto. Ma come? Portando la ragazzina all’ospedale «Melorio» di Santa Maria per delle coliche renali. Lei, aveva fornito generalità false indicando il nome di una sua amica di Aprilia e in ospedale non le avrebbero chiesto documenti. Il silenzio e qualche disattenzione hanno forse permesso il ripetersi del dramma? Prima la ventenne di Portici e poi la ragazzina di Aprilia. Fino a quando i carabinieri, ieri, hanno bussato alla porta dell’orco. Vincenzo si era rivelato un mostro. «A volte le stringeva il collo facendole mancare il respiro - scriveranno in seguito gli inquirenti - le imponeva di fumare cannabis, le dava morsi sulle spalle (ferite ritrovate poi dai medici) durante i rapporti sessuali. Solo una volta la madre di Vincenzo, I. M., si era intromessa cercando di allontanarlo dalla ragazza ed era stata anche lei afferrata al collo dal figlio». Difeso dai suoi legali, Vincenzo, lunedì, dovrà subire l’interrogatorio di garanzia in carcere da parte dei magistrati.Dovrà spiegare il racconto di quelle violenze. Soprattutto, dovrà rispondere di reati gravissimi: dal sequestro di persona alla violenza carnale. Raccapriccianti le parole della povera sedicenne: «Durante la prigionia - ha riferito la ragazzina - lui ha ripetuto più volte che se non avessi fatto quello che lui voleva avrebbe rapito mia sorella e l’avrebbe portata davanti a me e uccisa. Voleva che io andassi a casa mia a rubare. Sono a conoscenza del possesso di armi da parte sua». Ora, l’incubo è finito.