Venerdì 6 Gennaio 2017, 22:15 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2017 22:15

Permane una situazione di grande criticità sulla Statale Trignina. Sono ancora bloccati 20 camionisti per i quali la Prefettura di Isernia ha disposto punti di ristoro per la notte. Sono fermi da 24 ore nel tratto tra Sessano del Molise e Bagnoli del Trigno. Parzialmente aperta e transitabile la strada che collega Pescopennataro a Castel di Sangro. Il paese non è più isolato. Grazie ai mezzi del comune sono state trainate due vetture fino al paese. A bordo c'eranoturisti provenienti da Capua (Caserta) bloccati dalla neve. Ora sono ospitati in una struttura ricettiva diPescopennataro.