Venerdì 6 Gennaio 2017, 09:25 - Ultimo aggiornamento: 5 Gennaio, 22:22

MARCIANISE - Tempo di assestamenti per la giunta guidata da Antonello Velardi. Nelle prossime ore, a quasi sei mesi dal varo dell’esecutivo, il sindaco dovrebbe annunciare la sostituzione di un assessore. Il membro della giunta in questione sarebbe la delegata all’ambiente ed ai servizi sociali Antonietta Paolella, del gruppo Terra di Idee, coordinato dall’ex assessore Alessandro Tartaglione. A prendere il suo posto dovrebbe essere la consigliera comunale e avvocato Cinzia Laurenza, prima eletta della stessa lista che ha appoggiato Velardi in campagna elettorale. Con la nomina di Laurenza, si libererà il posto in Consiglio che verrà occupato dal primo dei non eletti in Terra di idee, Francesco Tartaglione.