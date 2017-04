«Fedeli, non fate shopping, Pasqua è giorno di spiritualità»

Domenica 16 Aprile 2017, 09:31 - Ultimo aggiornamento: 16-04-2017 09:31

CASERTA - «Penso che non si può servire solo il dio denaro, va rispettato quanto di spirituale c’è nelle persone e nella cura delle famiglie. Ai proprietari dell’Outlet di Marcianise dico che si fidassero della Provvidenza. Dio moltiplicherà quei quattro soldi che si guadagnano in più a Pasqua se domani (oggi, ndr) tenessero chiuso il centro. Ma, purtroppo, hanno già deciso. Lo so che persone esperte di economia si faranno una risata, ma sto ridendo io. Il salmo 126 recita che “Se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. Se il Signore non custodisce la città, invano veglia il custode”». Il vescovo di Caserta, monsignor Giovanni D’Alise, non digerisce la scelta dell’Outlet «La Reggia» di Marcianise di tenere aperto la struttura nella giornata di oggi. Una decisione accompagnata da proteste e polemiche e che non piace alla Chiesa.«Pasqua è una festività che anche i lavoratori devono vivere in un clima di spiritualità e con le proprie famiglie. Ai clienti dico di non fare shopping, di rispettare la Pasqua. I dipendenti non possono perdere il posto per cui non possono rifiutarsi di andare al lavoro. Gli acquirenti sono l’ago della bilancia, è da loro che aspetto un segnale».«È una continuazione di quanto si è preparato, non è una cosa magica che scende dal cielo. Mi spiego meglio. C’è una buona fascia di fedeli che si è ben preparata, mentre un’altra, invece, non ha colto la forza trasformante della Pasqua. A volte si vivono le festività religiose come qualcosa di privato».«Nella mia diocesi ci sono 63 parrocchie e in queste una buona fascia di fedeli si è preparata nel corso dei cinquanta giorni previsti. In molti hanno saputo cogliere il significato. La Pasqua significa passaggio dalla schiavitù alla libertà del popolo di Israele, per noi il passaggio dalla morte alla vita».«Che cominciamo a disabituarci alle schiavitù che ci stanno distruggendo e a dare spazio alle libertà».«Una Pasqua che ci dà una possibilità, ci troviamo in una situazione in cui abbiamo frenato un trend negativo. Grazie all’impegno di tutte le istituzioni, compresa la Chiesa, si guarda più in profondità alla corruzione, ci sono stati più arresti, più tentativi di accelerare il volano della ripresa. Sono stato molto vicino ai tre commissari dell’ospedale “Sant’Anna e San Sebastiano”. A livello ministeriale sono stati attenti nello scegliere personaggi che potessero purificare questo luogo, dove è entrata la criminalità. La svolta deve continuare. Dobbiamo aprire gli occhi. Segnali positivi sono giunti anche dal sindaco Marino ma bisogna mettersi in rete, fare sistema. Bisogna approfittare della presenza della Reggia e dell’ottimo lavoro che sta facendo Felicori».«Da ragazzo il Lunedì in Albis andavo spesso nel parco di Palazzo Reale. Non tutti potevano permettersi il lusso di viaggiare. Sono d’accordo sebbene il bilancio andrà fatto il giorno dopo. Bisogna far crescere l’educazione e il rispetto per il bene comune».«Ho resistito a questa richiesta, in particolare degli albergatori e operatori turistici, per due anni perché la città è ben servita dalle parrocchie. Non volevo che le persone chic scegliessero la Cappella Palatina per moda. Ho preso questa decisione per favorire i visitatori, che così, alla quarta domenica del mese, possono ascoltare la messa nel monumento. Non escludo che le messe, celebrate da don Emilio, cappellano dell’Aeronautica Militare, possano essere previste anche nelle altre domeniche del mese, a eccezione della prima perché, essendo previsto l’accesso gratuito alla Reggia, si rischierebbero problemi di capienza».«Soprattutto del lavoro purché non sia frutto di favoritismi e raccomandazioni perché così si rischia di mettere gente che non produce in posti importanti. Serve trasparenza. Bisogna fare rete e debellare il fenomeno delle speculazioni e degli interessi personali».«Si può sopportare il primo incendio, il secondo ma a questo punto la serie ci induce a pensare a una possibile regia, magari, ma sono ipotesi, di palazzinari o di gente legata alla politica. Ma voglio ricordare a tutti che grazie all’azione dell’Istituto diocesano per il sostentamento del clero, proprietario dell’area, è sempre stato scongiurato il rischio di una speculazione edilizia».