Giovedì 22 Dicembre 2016, 18:50 - Ultimo aggiornamento: 22-12-2016 18:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASERTA - Panico in via Laviano per un principio di incendio su un terrazzo di un edificio, ubicato in una traversa privata della strada, che ospita uffici e studi professionali. Il rogo si è sviluppato pochi minuti fa ed ha visto il pronto intervento dei vigili del fuoco di Caserta che hanno rapidamente domato le fiamme che stavano iniziando a divampare. A causare l'incendio, secondo una prima ricostruzione, pare sia stata una cicca di sigaretta finita su alcuni rifiuti cartacei presenti sulla terrazza. Nonostante la poca gravità accaduto molti dei professionisti che lavorano nel palazzo alla vista del fumo e del bagliore del fuoco che proveniva dal balcone hanno abbandonato gli studi in cui sono rientrati solo poco dopo, quando il pericolo è scampato del tutto.