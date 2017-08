Serata-spettacolo a Scalea per «La pelle di Napoli»

Venerdì 18 Agosto 2017, 09:16 - Ultimo aggiornamento: 18-08-2017 09:18

Sfacciata, ma segretamente timida. E' questa la città che ci presenta Pietro Treccagnoli, giornalista de “Il Mattino” in nel «La Pelle di Napoli - Voci di una città senza tempo» edito da Cairo editore. L’autore presenterà il libro, un reportage lungo due anni su Napoli e sui luoghi di una città bellissima ma apparentemente dannata, a piazza de Palma nel centro storico di Scalea. L'appuntamento è per domani, 19 agosto 2017, alle ore 21.Una serata voluta e organizzata dalla giornalista Diletta Aurora Della Rocca con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Scalea, che sta puntando sul rilancio della cittadina altotirrenica e in particolare sulla cultura.L’incontro, dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Scalea- Gennaro Licursi e dell’Assessore al Turismo Eugenio Orrico, vedrà gli interventi dei giornalisti Fabio Pietrosanti e Ugo Floro. Il tutto sarà intervallato dalle letture del libro a cura dell’attrice Ambra Sassi che coinvolgerà il pubblico presente.Un libro intenso e forte. Un libro che parla di Napoli denudandola e facendo così scoprirne tesori di bellezza e decadenza. Una Napoli che ospita i sogni dei musicisti: Pino Daniele Eric Clapton e il maestro Riccardo Muti. Una Napoli nuda e senza filtri che Treccagnoli ha saputo descrivere attraverandola a piedi. Una città amata da Goethe e da Matilde Serao ma così dimenticata che offre a chi la visita sempre il calore di un caffè e di una sfogliatellaI Quartieri Spagnoli, le chiese e le credenze popolari. San Gennaro e Maradona. Una Napoli riscoperta e che si fa amare per quella che è : umile e semplice. Una città che accoglie nonostante le ferite. La descrizione attenta e vera dello spaccato della quotidianità, caratteristica dei vicoli e del centro storico, coinvolge il lettore attraverso sensazioni e vivide immagini. Un’analisi che descrive i mutamenti, legati ad una realtà sempre più multietnica e la passione di un popolo capace di regalare emozioni.