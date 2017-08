«Napoli-Nizza, allo stadio San Paolo ho perso la testa per una ragazza misteriosa: aiutatemi a ritrovarla»

Venerdì 18 Agosto 2017, 15:31 - Ultimo aggiornamento: 18-08-2017 16:46

«Sono stato al San Paolo ed è stata un'emozione fantastica. È stata la più bella esperienza della mia vita per due motivi: ...prima di tutto perché non ero mai stato a vedere la Champions, e seconda cosa si conoscono belle persone...ed è proprio di questo che voglio parlare. Ho incontrato una bellissima ragazza, ci siamo scambiati molti sguardi, ma essendo entrambi accompagnati dai nostri genitori, non abbiamo avuto il coraggio nemmeno di scambiarci un saluto. Quindi l'unica cosa che vi chiedo è se potete contribuire ad unire due cuori pubblicando in qualche modo i precedenti messaggi ed il seguente annuncio. Cerco la ragazza che il giorno 17/08/2017 era allo stadio San Paolo di Fuorigrotta a vedere i playoff di Champions League tra Napoli e Nizza. Eravamo entrambi nei distinti inferiori, SETTORE D01, io ero seduto ai sediolini dietro di lei. Lei era accompagnata dal padre, dal fratello e, da quanto ho potuto capire, da alcuni amici del padre. Il fratello aveva anche un cartellone. Sono riuscito a leggere solo la prima parola, ovvero "Presidè...". La ragazza aveva i capelli mossi e mori, aveva un pantaloncino ed una maglietta nera.Ps: inizialmente vorrei rimanere anonimo, per non far spargere troppo la voce in giro».