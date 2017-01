Lunedì 9 Gennaio 2017, 08:39 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 08:41

A Pier Paolo Baretta, sottosegretario riconfermato al ministero dell’Economia (attesa a giorni anche la conferma della delega alle banche che già aveva nel precedente esecutivo) la proposta lanciata attraverso l’intervista di ieri al Mattino dal presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, piace e non poco. «Il fatto che sia il presidente dell’Associazione tra le banche italiane ad avanzare l’idea di rendere pubblici i nomi dei primi 100 debitori colpevoli del fallimento delle loro banche o di avere costretto lo Stato e i risparmiatori a intervenire per salvarle dalla risoluzione è sicuramente un bel segnale di moralizzazione che va raccolto e approfondito», dice Baretta. Che aggiunge: «Nel settore bancario molta gente, molte famiglie hanno pagato prezzi rilevantissimi in questi anni. Mi pare eticamente giusto proporre che siano noti i nomi di chi ha contribuito a creare questa situazione».