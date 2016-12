Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato oggi, secondo quanto si apprende, il decreto "salva-risparmio" che consente, tra l'altro, l'intervento dello Stato su Mps. Il decreto dovrebbe andare in Gazzetta Ufficiale già stasera .



Intanto la Consob ha prorogato la sospensione per i titoli emessi o garantiti da Banca Mps e per gli strumenti finanziari aventi come sottostante titoli emessi da Banca Mps. Uno stop «fino a quando, anche in esito alla definizione ed approvazione del programma di rafforzamento patrimoniale di Banca Mps da parte delle competenti autorità, non sarà ripristinato un corretto quadro informativo sui titoli». Si attenderà quindi la messa a punto del piano di Commissione Ue, Mef e Bce che richiede tempi lunghi, presumibilmente settimane.

Venerdì 23 Dicembre 2016

