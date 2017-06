Caltagirone editore: Francesco Gianni nuovo presidente, Albino Majore ad

Il Consiglio di Amministrazione della Caltagirone Editore S.p.A. ha nominato Presidente l'avvocato Francesco Gianni e amministratore delegato l'ingegner Albino Majore e conferito i relativi poteri. Relativamente agli amministratori di nuova nomina, oltre a Gianni anche l'avvocato Giancarlo Cremonesi, il dottor Massimo Lapucci e l'avvocato Valeria Ninfadoro, il cda, sulla base delle informazioni ricevute dagli interessati, ha confermato il possesso in capo agli stessi dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente. Il neo presidente, si legge in una nota, è tra i massimi esperti a livello italiano ed europeo di M&A e finanza strutturata e ha seguito alcune fra le principali operazioni di questo genere in Italia negli ultimi anni. Majore è stato in passato ad de Il Messaggero ed attualmente, fra le altre, ricopre le cariche di presidente di Vianini S.p.A.., presidente e Consigliere delegato de Il Mattino, vice presidente de Il Gazzettino. È anche Consigliere di Amministrazione dell'agenzia ANSA.

Venerdì 16 Giugno 2017, 18:43 - Ultimo aggiornamento: 16-06-2017 20:38

