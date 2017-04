Domenica 16 Aprile 2017, 09:54 - Ultimo aggiornamento: 16-04-2017 10:42

«Ragionevole uno scambio fra le aliquote e il cuneo fiscale Ma resta l'ipotesi del taglio Irpef. Gli aumenti agli statali ci saranno. C'è continuità con Renzi». È quanto afferma al Messaggero, il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan.All'osservazione che sulla riduzione dell' Irpef, promessa dal governo Renzi, nel Def non c' è traccia, Padoan replica: «La legge di bilancio per il prossimo anno è tutta da discutere. Il Def contiene solo un quadro generale. L' ipotesi non è stata esclusa, non siamo ancora alla fase delle misure esplicite».Tutte le scelte sono rinviate all' autunno? «Non direi che è una linea attendista ma di continuità. I capitoli sono gli stessi che sono stati al centro dell' attenzione del governo in questi anni: spingiamo la crescita sostenendo investimenti privati e pubblici e attraverso le riforme, in un contesto di consolidamento della finanza pubblica, che deve continuare». Sul fatto che su Pil e deficit c' è prudenza, il ministro osserva: «Dipende dal fatto che proprio i margini di finanza pubblica si stanno restringendo, perché dal punto di vista tecnico ci avviciniamo alla chiusura dell' output gap, l' indicatore che segnala quanto un Paese è distante dalla sua crescita potenziale: in questa situazione la richiesta di aggiustamento, secondo le regole europee, è più forte. Anche gli anni scorsi nel Def si delineavano i grandi numeri, rinviando alla legge di Stabilità le manovre specifiche. È nella natura della programmazione. Stiamo usando lo stesso metodo ma i margini sono più stretti e il clima politico più complicato perché, per così dire, siamo in un punto diverso del ciclo elettorale».«È vero - aggiunge poi -, il Quantitative easing si sta restringendo e lo vediamo nei tassi di mercato che già incorporano questa tendenza. Ma la gestione del debito in questi anni di tassi bassi è stata molto efficiente, abbiamo accumulato fieno in cascina. Il costo del debito andrà aumentando ma non ci sarà una drammatica inversione di tendenza».