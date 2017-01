Martedì 10 Gennaio 2017, 10:19 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2017 10:19

ROMA. Per anni è stato una bestia nera. Il balzello più odiato (ed evaso), dagli italiani. Ma l'aver portato il canone della Rai nelle bollette elettriche, ne ha praticamente debellato l'evasione. La certificazione è arrivata ieri nel Bollettino delle entrate tributarie diffuso dal Dipartimento delle Finanze del ministero dell'Economia. A novembre gli incassi del canone tramite le fatture dell'energia elettrica, sono arrivati a oltre 1,7 miliardi di euro. Siccome però il canone si paga a rate di dieci euro mensili, per avere la cifra finale bisognerà aspettare ancora, almeno fino al dato che sarà pubblicato a gennaio. Il dipartimento delle finanze, tuttavia, ha già dato una stima di quale sarà, presumibilmente, il gettito finale: 2,05 miliardi di euro. Un anno fa, quando ogni famiglia doveva pagare di canone 113,5 euro, nelle casse della Rai erano arrivati 1,68 miliardi. Quest'anno, nonostante il canone sia stato ridotto a soli 100 euro, gli incassi hanno superato i 2 miliardi. A conti fatti lo hanno pagato circa 20 milioni di famiglie, probabilmente anche di più se si considera che per alcune categorie, come gli anziani, ci sono degli ulteriori sconti.Non tutti i soldi finiranno nelle casse della Rai. L'extragettito è stato ripartito direttamente dalla legge che ha portato dentro le bollette il canone della televisione pubblica. Le norme prevedono che il 66% dei 300 milioni di gettito in più incassati quest'anno rispetto agli 1,7 miliardi fissati come obiettivo, debbano andare alla Rai, mentre il 33% sarà a copertura dell'abolizione dell'Imu prima casa. Il prossimo anno l'extragettito sarà diviso equamente tra la Rai ed il Tesoro.