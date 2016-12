Sabato 24 Dicembre 2016, 12:38

Superano i 14 miliardi i rimborsi fiscali erogati dall’Agenzia delle Entrate nel 2016. Nel corso dell’anno, il Fisco ha effettuato oltre 2 milioni e 700 mila restituzioni a famiglie e imprese, utilizzando in molti casi anche il nuovo avviso via sms per comunicare gli avvenuti accrediti. Dunque, una buona notizia per i contribuenti a cui nel 2017 se ne sommerà un’altra: secondo la Cgia di Mestre il prossimo sarà un anno in discesa per la pressione fiscale, che arriverà al 42,3%. Un dato ancora lontano rispetto alle percentuali in vigore prima che la crisi del 2008 esplodesse tutti i suoi nefasti effetti, ma che segna comunque una tendenza al ribasso di cui famiglie e aziende potranno approfittare.Le imprese saranno sicuramente particolarmente avvantaggiate dalle misure previste della Legge di Bilancio varata quest’anno e dalla Legge di Stabilità varata in quello prima: l’Ires scenderà al 24%, verrà introdotta sullo stesso livello l’Iri per le Pmi, verranno confermati i superammortamenti al 140%, potenziati nel caso di investimenti innovativi con gli iperammortamenti al 250 per cento.Benefici riguarderanno anche le partite Iva, con un saldo finale complessivo, dato dalla differenza tra gli aumenti e le riduzioni di imposte/contributi previste, che la Cgia di Mestre calcola in 4,5 miliardi di tasse in meno. Le famiglie potranno invece contare sui vari bonus (a cominciare da quelli per l’asilo nido, per le mamme, per i diciottenni, per gli strumenti musicali eccetera) e sulle detrazioni per le ristrutturazioni delle case e gli adeguamenti antisismici.I rimborsi fiscali sono del resto stati ingenti già quest’anno. Degli oltre 14 miliardi restituiti dall’Agenzia delle Entrate, nel settore delle partite Iva, oltre 65 mila imprese, artigiani e professionisti hanno ricevuto reintegri per 10,7 miliardi. Nel complesso, invece, i rimborsi erogati a famiglie e imprese per Irpef e Ires durante l’anno hanno raggiunto quota 3,4 miliardi. Con riferimento alle famiglie, l’Agenzia fa sapere di avere ha erogato più di 2,2 milioni di rimborsi, per un totale di circa 1,5 miliardi di euro.Più di 500 milioni di euro sono stati erogati a 681 mila contribuenti senza sostituto di imposta che hanno presentato il modello 730 entro luglio. Anche chi era senza datore di lavoro ha così ricevuto il rimborso delle tasse in tempi brevi, direttamente dalle Entrate. Proprio per avvisare dell’avvenuto accredito, negli ultimi due mesi l’Agenzia ha inviato circa 11 mila sms a tutti coloro che avevano fornito il proprio numero di cellulare.