Maximulte ai portoghesi dei bus. Raddoppia tassa sulla fortuna

Stretta sui 'portoghesi' dei mezzi pubblici. In una bozza della manovra-bis, che l'ANSA ha potuto visionare, arrivano «misure urgenti per la lotta all'evasione tariffaria» con multe fino a 200 euro per chi è senza biglietto. «I gestori dei servizi di trasporto pubblico - è scritto nel testo - possono affidare la prevenzione, l'accertamento e la contestazione delle violazioni anche a soggetti non appartenenti agli organici del gestore, qualificabili come agenti accertatori». Le telecamere interne ai mezzi di trasporto o sulle banchine possono fornire prove dell'evasione.



Detrazioni al 19% per gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale fino ad un massimo di 250 euro. È una delle misure inserite nel testo in entrata della manovra-bis che risulta però ancora in bilico. I problemi, a quanto si apprende, sarebbero di copertura. Un analogo intervento era stato sponsorizzato dal ministero dei Trasporti nella legge di bilancio 2017. L'ipotesi non aveva avuto però già allora fortuna proprio per carenza di risorse.



Lo spot anti-portoghesi

Venerdì 14 Aprile 2017, 19:07 - Ultimo aggiornamento: 15-04-2017 09:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA