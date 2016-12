Sabato 24 Dicembre 2016, 09:59 - Ultimo aggiornamento: 24-12-2016 12:54

Sarà un 2017 amaro per gli indisciplinati della strada. Dal 1° gennaio, infatti, le multe saranno più care per via dell'adeguamento biennale delle sanzioni per violazione del codice stradale all'inflazione. Il rincaro non sarà tuttavia pesante e riguarderà solo alcune tipologie di multe.Come spiega Studio Cataldi, "visti gli andamenti del 2015 e del 2016, il rincaro sarà quasi impercettibile, di appena lo 0,1%, con la conseguenza che ad esserne interessate saranno solo le sanzioni di importo superiore a 500 euro. Per le altre, invece, non si arriverà a superare il limite dei 50 centesimi richiesto per l'arrotondamento all'euro superiore. Peraltro - continua il sito di informazione legale -, neanche tutte le "multe" di importo elevato subiranno le conseguenza del rincaro: alcune di esse, infatti, hanno fatto il loro ingresso nel codice a seguito della depenalizzazione di inizio 2016 con la conseguenza che, per questo turno, non saranno toccate dall'adeguamento. Si tratta, in particolare, dei casi di guida senza patente o di guida con licenza di categoria inferiore a quella che il veicolo richiede".Le sanzioni interessate, inoltre, saranno solo quelle amministrative e non penali, mentre non subiranno alcuna modifica gli importi richiesti in caso di guida in stato di ebbrezza (media o grave) e di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.