Veil sulle banconote? Bce non lo esclude

Sabato 19 Agosto 2017, 09:12 - Ultimo aggiornamento: 19-08-2017 09:12

Roma. Simone Veil su una banconota in euro? Non lo esclude la Bce, l'istituto che dovrebbe emetterla. La novità arriva al termine della campagna #unadonnaperleuro#simoneveil lanciata dall'associazione La Nuova Europa presieduta da Roberto Sommella. Rispondendo all'appello dell'organizzazione non profit per la diffusione dei valori solidali per l'euro, la Direzione Comunicazione dell'Eurotower testualmente ha scritto: si tratta di un suggerimento che «verrà tenuto come fonte d'ispirazione per le prossime emissioni».Quello compiuto dell'Eurotower va letto quale primo passo, anche se la strada è ancora lunga per il riconoscimento formale all'intellettuale francese, più volte ministro nei governi parigini e primo presidente donna del Parlamento Europeo. Scomparsa a giugno quasi all'età di 90 anni, Simone Jacob Veil durante la seconda guerra mondiale venne internata nel lager di Auschwitz. La Bce, nella missiva inviata a Nuova Europa, ricorda peraltro che una donna è già presente sulle banconote, anche se pochi lo avranno notato: si tratta della principessa Europa, figura mitologica, effigiata sui tagli da 5 euro dal 2013. Un modo per dare un connotato umano alla moneta unica, la cui stampa segue la linea tipografica delle epoche e degli stili, così come stabilito dal Consiglio dei governatori delle banche centrali.