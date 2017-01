Sabato 7 Gennaio 2017, 15:49 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2017 15:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Diciotto anni in rosso per Francesca Di Marino, che ha iniziato il nuovo anno festeggiando alle Arcate l’atteso traguardo della maggiore età nel corso di un party giovane ma elegante come la neo maggiorenne desiderava. Una serata attesa da tempo, del resto, e preparata nei minimi particolari: dalla scelta dell’abito, red passion in lungo con un’acconciatura da grand soirée, a quella della location da cui poter ammirare il tramonto sul Golfo di Napoli insieme ai genitori Vincenzo Di Marino ed Assunta Ciotola.Piglio sicuro e sorriso che tradiva l’emozione dei diciotto anni Francesca, che frequenta l’ultimo anno del liceo Jacopo Sannazaro, ha accolto così con entusiasmo i suoi amici più stretti, dai quali si è infine lasciata trasportare in una no stop di musica e balli sulle note delle hit più apprezzate del momento.E’ il caso di Francesco Artistico, così come dei “fedelissimi” Luca e Mario Pareto, Beniamino ed Ilaria Castagnolo, Francesco, Vincenzo, Fabrizio e Federica Ciotola, Laura Bianchi, Ludovica Bernabó, Fausta Mattei, Ida Verrone, Alice Poletti, Tamara Boykova e tanti altri che hanno atteso con lei la mezzanotte per l’immancabile rito delle candeline accompagnato, naturalmente, da bollicine, sorrisi e tanti buoni auspici per il nuovo corso.