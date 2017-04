Mercoledì 19 Aprile alle ore 10 la presentazione dell’ottava edizione di Start Cup Campania nella Sala degli Angeli dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, a cui quest’anno per turnazione è affidata la direzione del Premio. Alla presentazione prenderanno parte i sette Rettori degli Atenei della Campania: Alberto Carotenuto, Rettore dell’Università Parthenope, Lucio d'Alessandro, Rettore dell’Università Suor Orsola Benincasa, Filippo de Rossi, Rettore dell’Università del Sannio, Gaetano Manfredi, Rettore dell’Università di Napoli Federico II, Elda Morlicchio, Rettore dell’Università “L'Orientale”, Giuseppe Paolisso, Rettore dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e Aurelio Tommasetti, Rettore dell’Università di Salerno.



Nel corso della mattina prima una tavola rotonda su “Amministrazioni pubbliche, associazioni imprenditoriali e start up” con l’assessore ai fondi europei ed alle politiche giovanili della Regione Campania, Serena Angioli, l’assessore al lavoro e alle attività produttive del Comune di Napoli, Enrico Panini, e il past president del gruppo giovani imprenditori di Napoli, Susanna Moccia e poi la presentazione delle testimonianze e delle best practices delle precedenti edizioni del premio con la partecipazione dei rappresentanti di alcune delle Start Up di maggiore successo: Flavio Farroni di MegaRide, Donatella Vecchione di KYME, Raffaele Vecchione di MINE, Giuliana Scarpati di Tulip, Francesco Saverio Marra di BRHEEN e Carlo Petrella di CCO-Cover a Conduzione Ossea. A coordinare i lavori, ai quali prenderanno parte i sette delegati delle Università campane per Start Cup Campania 2017, ci sarà il Pro Rettore dell’Università Suor Orsola Benincasa, Mariavaleria del Tufo, direttore dell’ottava edizione del premio.





Le conclusioni saranno affidate a Mario Raffa, membro del consiglio direttivo del Premio Nazionale Innovazione e delegato Start Cup Campania 2017 dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Presentazione di Start Cup Campania 2017: 12mila euro di montepremi per studenti, laureati, docenti e personale amministrativo delle sette Università campane Start Cup Campania è il Premio per l’Innovazione promosso dalle Università campane e finalizzato a mettere in gara gruppi di persone che elaborano idee imprenditoriali basate sulla ricerca e l'innovazione. La gara si inserisce nel contesto del Premio Nazionale per l'Innovazione (PNI), una competizione analoga organizzata a livello nazionale da diverse università italiane, alla quale prendono parte i vincitori delle edizioni locali.





Start Cup Campania prevede quattro tipologie di premi: a) un percorso formativo sul business plan per i gruppi che supereranno la fase preselettiva b) premi in denaro rispettivamente di 5.000, 3.000, 2.000, 1.000 e 1.000 euro per i primi cinque classificati c) partecipazione delle idee vincitrici al Premio Nazionale per l'Innovazione; d) misure di accompagnamento alla realizzazione e allo sviluppo delle idee imprenditoriali vincitrici, anche in forma d'impresa, attraverso accordi fra Start Cup Campania ed altri Enti Il Concorso è aperto a: 1. Docenti e/o ricercatori di una delle Università promotrici 2. Dottorandi e/o titolari di assegni di ricerca di una delle Università promotrici 3. Diplomati, laureati e/o dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo presso una delle Università promotrici dell’iniziativa nell’ultimo quinquennio 4. Studenti iscritti regolarmente al momento della pubblicazione del bando di partecipazione presso una delle Università promotrici dell’iniziativa 5. Personale tecnico amministrativo di una delle Università promotrici. La partecipazione al Concorso è gratuita.





Per partecipare al premio è necessario elaborare un’idea imprenditoriale innovativa basata sulla ricerca scientifica, in qualsiasi campo e indipendentemente dal suo stadio di sviluppo, purché frutto del lavoro originale del gruppo o di un singolo componente del gruppo. L'idea imprenditoriale deve essere diretta allo sviluppo di una nuova impresa che ha l'obiettivo di sfruttare economicamente i risultati delle ricerche scientifiche e tecnologiche svolte nelle università. Il contenuto innovativo può essere riferito: - alla realizzazione di un nuovo prodotto o servizio - al miglioramento significativo di un bene materiale o di un servizio, di un processo di produzione, di un metodo di commercializzazione - alla realizzazione di un nuovo modello di organizzazione o di gestione delle attività d’impresa Info e Bando su www.startcupcampania.unina.it

