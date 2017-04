Venerdì 14 Aprile 2017, 20:22 - Ultimo aggiornamento: 14-04-2017 20:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il movimento brassicolo artigianale italiano sta registrando una crescita costante. Un fermento che si respira sia tra i produttori che tra i consumatori, sempre più interessati e curiosi di assaggiare birre nuove. I produttori hanno avuto il merito di far scoprire che la birra è una bevanda molto più complessa di quella da consumare al bar. Il ristorante Il Macello di Napoli in collaborazione con Loco for drink, azienda leader in Campania per l'importazione e distribuzione di birre, dedica al mondo della birra artigianale un appuntamento e un menu speciale. Giovedì 20 aprile la birra selezionata da Loco for drink sarà nei piatti e in abbinamento.