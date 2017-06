Venerdì 16 Giugno 2017, 21:11 - Ultimo aggiornamento: 16-06-2017 21:16

Dall'unione tra Muu Muuzzarella e la storica cioccolateria Gay Odin nasce "Cheese cake foresta": una gioia per gli occhi, ma soprattutto per il palato. Da ammirata (e gustata) in anteprima durante lo Show Cooking di oggi da Muu Muuzzarella SeaSide, in Via Partenope 18. L'accoppiata vincente voluta e sostentuta dai due soci di "Muu" Salvatore Maresca e Dario Moxedano insieme con I fratelli Maglietta di GayOdin, lo chef di Muu Adriano Cadebò e e il pasticciere di Gay Odin Salvatore Polito.