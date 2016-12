«Lo chef dietro il ristorante migliore del mondo». Così il New York Times definisce Massimo Bottura che il giornale newyorkese inserisce nella lista dei 28 «geni creativi » che «dai loro studio, atelier, set cinematografici e cucine, e persino dalla Casa Bianca, hanno, con il loro spirito inventivo, segnato il dibattito culturale» del 2016. Il riferimento alla Casa Bianca è dovuto al fatto che la lista dei 28 - ai quali nel corso dell'anno che si sta per chiudere il magazine del giornale newyorkese ha dedicato un articolo di copertina - si apre con Michelle Obama, la first lady ormai uscente che «negli ultimi otto anni ha cambiato, in modo silenzioso ma sicuro, il corso della storia americana». «Lo chef contemporaneo è molto più della somma delle sue ricette», aveva detto lo chef emiliano nell'intervista rilasciata a Jeff Gordinier lo scorso ottobre. Nella lista dei 28 geni creativi figura poi un'altra italiana, Donatella Versace, intervistata lo scorso febbraio dal New York Times Style Magazine.

Giovedì 29 Dicembre 2016, 20:01 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2016 20:26

