Pasqua e Pasquetta a Capri: 40mila arrivi

Lunedì 17 Aprile 2017, 13:38 - Ultimo aggiornamento: 17-04-2017 14:45

CAPRI - Oltre 40mila arrivi a Capri nel lungo ponte pasquale. I dati giungono dalla Capitaneria di Porto che ha controllato sbarchi e imbarchi e monitorato i flussi sullo scalo portuale di Marina Grande in concomitanza con il grande esodo di Pasqua.Nessuna emergenza in mare né sulle banchine, grazie anche ad alcune corse extra che hanno riportato i turisti a Napoli evitando caos e congestione. Numeri imponenti: gli arrivi di venerdì sono stati 11.483, sabato 10.483, domenica 9.224, lunedì in albis fino alle 12 8.114 ma numeri destinati a crescere per il prosieguo della giornata caratterizzata da un bel sole.Complessivamente una media di 10mila persone sbarcate al giorno nell’intero periodo di Pasqua, il 30 per cento delle quali ha pernottato sull’isola in alberghi e bed&breakfast che hanno fatto registrare il tutto esaurito. Controlli a tappeto delle forze dell’ordine: guardia di finanza e polizia impegnate sul porto anche in controlli antidroga, carabinieri all’opera in Piazzetta e nelle zone limitrofe.