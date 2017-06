Batò Naples, lo splendore della costa a bordo del battello più frequentato dell'estate

Venerdì 16 Giugno 2017, 21:12 - Ultimo aggiornamento: 16-06-2017 21:12

Ritorna e lo fa con un cambio di nome, mentre nella sostanza resterà il battello che negli ultimi anni ha conquistato tutti, i turisti in particolare. Appassionati in fila dal prossimo 24 giugno per una corsa sul "Batò Naples" da Nisida a Mergellina, con punta a Castel dell'Ovo, per scoprire e catturare le bellezze di partenope dolcemente adagiata sulla riva e fiera di mostrare quelle grazie che tra scorci, insenature e palazzi meravigliosi affacciati sul mare, l'hanno resa celebre in tutto il mondo.I biglietti si possono prenotare ai numeri 0814972238 e 0814972252. Per i residenti il costo del biglietto è di € 6.50 per gli adulti, e di € 4.00 per ragazzi e ragazze sotto i 14 anni. Piccolo sovrapprezzo per i non residenti. Le corse, organizzate da Ischia Cruises in collaborazione con Alilauro, saranno le seguenti: sabato e domenica, sono alle 11 (tranne il 24 giugno) - 12.15 - 17.15 - 18.30 - 19-45.