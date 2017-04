Lunedì 17 Aprile 2017, 12:25 - Ultimo aggiornamento: 17-04-2017 13:34

PORTICI - Alla scoperta del Miglio d'oro e dei suoi tesori: boom di visitatori nel giorno del Pasquetta tra il museo di Pietrarsa, il parco della Reggia e gli Scavi di Ercolano.Dala prima mattina turisti in fila per visitare lo storico museo ferroviario di recente inaugurto - dopo la ristrutturazione - dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il tempo incerto e qualche acquazzone non hanno scoraggiato i tanti turisti che hanno scelto un salto nella storia dei treni per la tradizionale gita fuori porta. Per la maggior parte italiani i visitatori in fila che non hanno risparmiato proteste per i lunghi tempi di attesa prima fare ingresso nei saloni delle locomotive.In ogni caso positivo il bilancio di questa prima Pasquetta con i cancelli del museo aperti al pubblico.Lunghe code anche agli Scavi di Ercolano dove, invece, le presenze straniere hanno rappresentato la maggioranza dei visitatori. Bus ed auto private hanno intasato il parcheggio a ridosso dell'ingresso inferiore del parco archeologico che conferma il grande inetresse sulla scena internazionale.Pic nic e folla di giovani anche nel parco della reggia borbonica a Portici dove, nonostante la chiusura i gran parte dei viali, interessati da infiniti lavori di messa in sicurezza, in tanti hanno invaso la prateria per la tradizionale scampagnata.