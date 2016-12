Venerdì 30 Dicembre 2016, 20:31 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2016 20:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arriva il secondo appuntamento della VII edizione delle Notti Bianche Adhoc a Castellammare di Stabia, appuntamento fisso per tutti i clienti di Adhoc che ritrovano sapori e costumi delle festività natalizie a partire dal mercato ittico che tradizionalmente si svolge per strada ma dal 2010 ha trovato dimora presso gli spazi del cash&carry Adhoc.Dopo il successo dell’antivigilia, stasera 30 dicembre l’evento si conclude con un menu da tipico: pizza napoletana, spumante e caffè saranno accompagnate dalla musica tradizionale dei "A Paranza r' o Lione", gruppo di ricerca e di recupero della musica popolare e contadina del Centro e del Sud Italia.Giovanni Irollo, amministratore di Adhoc, spiega: “Abbiamo deciso di rinnovare il nostro impegno per far diventareLe Notti Bianche una vera tradizione a Castellammare; il nostro obiettivo è quello di valorizzare i prodotti locali e le tradizioni della nostra città. Un esempio su tutti, il mercato ittico, da secoli simbolo del nostro territorio e punto di riferimento per tanti pescatori dell’area, vogliamo rimanga protagonista principale e indiscusso delle due serate. L’occasione è gradita anche per porgere i nostri migliori auguri ai professionisti del mondo HORECA e ai nostri clienti retailer per ringraziarli dell’anno trascorso insieme".Il programma della notte bianca:Serata musicale con "A Paranza r' o Lione. Degustazione di pizza napoletana con Associazione Pizzaioli Napoletani, farine Caputo e pelati La Torrente. Degustazione di bollicine con Villa Sandi e di Kimbo Uno System Caps.Adhoc è il cash&carry riservato ai professionisti del settore HO.RE.CA. Con un posizionamento di prodotti e servizi focalizzati su qualità e convenienza, Adhoc dal 2004 è presente in Campania con 5 punti vendita. Più di 10.000 referenze per il settore alimentare con un’attenzione particolare alle specificità territoriali. Un assortimento completo che rappresenta le realtà locali e nazionali, con uno sguardo alle tendenze globali, costruito sulle esigenze dei clienti, con prezzi Adhoc, promozioni imbattibili e tante altre opportunità su misura per risparmiare con semplicità tutto l’anno. Multicedi, nata nel 1993 a Pastorano (CE) per iniziativa di un gruppo di imprenditori campani è oggi una realtà di punta della DO del Centro-Sud Italia, principalmente in Campania. Multicedi srl detiene una quota di mercato che supera il 18% e, nel 2015, ha registrato un fatturato di circa 700.000.000 di euro, proprietaria di 5 marchi insegna: Decò, Dodecà, SuperRisparmioso, Adhoc Cash&Carry e Ayoka. Nel gennaio del 2016, Multicedi è entrata a far parte del Gruppo VèGè per la creazione del più grande network italiano nelle attività di convenience, con oltre 1.450 pdv a varie insegne coinvolti. Multicedi srl porta con sé, oltre al marchio Decò di cui è diretta proprietaria, anche i pdv Ciro Amodio e Flor do Cafè.