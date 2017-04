Eav, il coraggio di De Gregorio: â€‹«Circum aperta a Pasqua è storia»

Lunedì 17 Aprile 2017, 16:40 - Ultimo aggiornamento: 17-04-2017 16:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Tenere aperta la Circum il giorno di Pasqua nel pomeriggio è stato un fatto storico, simbolico e doveroso. I risultati sono positivi. A volte occorre avere coraggio. Da domani ci risiediamo al tavolo con i sindacati, come sempre aperti al dialogo e certi di trovare insieme convergenze per rafforzare il rilancio di Eav in atto». Il presidente dell'Eav, Umberto De Gregorio, traccia un bilancio delle corse di ieri, quando - saltata la possibilità di un'intesa con i sindacati per garantire il servizio pomeridiano - è stata la disponibilità di singoli lavoratori a permettere alcune corse per il rientro da località affollatissime di turisti come Pompei e Sorrento.Ecco i dati forniti da De Gregorio. «La sola stazione Pompei scavi il giorno di Pasqua incassava 873 euro nel 2015, 824 nel 2016, ne incassa 3.331 nel 2017: un incremento di oltre il 400 per cento. La Circum nel solo pomeriggio di Pasqua con sei corse ha trasportato oltre 4 mila persone tra Napoli, Sorrento e Pompei. I bus tra Napoli, Sorrento e Pompei circa 1.500 persone. Record ad Ischia, oltre 6.500 persone nel solo giorno di Pasqua. Gli incassi dei giorni di Pasqua e Pasquetta, cumulativamente e per tutte le reti Eav, fanno prevedere un incasso di oltre il 30 per cento rispetto all'anno passato. Treni e bus letteralmente presi d'assalto».Insomma, «abbiamo cercato di rispondere alla domanda di trasporto dei tanti turisti presenti nei nostri territori. Abbiamo un lungo percorso da fare ma il trend, confermato dai numeri, è positivo. Frequentatissima la nuova navetta EAV nel Porto. Sempre piena, tanto che abbiamo dovuto assicurare un secondo bus nella giornata di Pasquetta».