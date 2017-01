Dai pizzaioli ricca calza della Befana per i bambini del Santobono

Venerdì 6 Gennaio 2017, 11:01 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2017 11:13

Apertura ufficiale del grande salvadanaio in cui una diecina di famosi pizzaioli napoletani hanno raccolto nei loro diversi locali durante tutte le vacanze di Natale libere donazioni in cambio di una delle mille copie del Calendario "OnePizza" 2017, un'iniziativa solidale autofinanziata e poco promozionata, per la quale avevano goliardicamente posato tra serio e faceto lontano dai loro forni in coppia, trio o gruppo in studio e in giro per la nostra città con un nobile scopo. Dai veterani Antonio Starita ed Enzo Coccia, ad Attilio Bachetti, Guglielmo Vuolo, i tre bei fratelli Francesco, Ciro e Salvatore Salvo, il televisivo Gino Sorbillo e Franco Pepe da Caiazzo: tutti questi star-pizza si sono amichevolmente radunati "insieme per i bambini", come hanno stamane sottolineato unanimi alla piccola cerimonia ufficiale.Questa ricca calza della Befana conteneva quasi tredicimila euro, che son stati pubblicamente consegnati ad Emanuela Capuano e contestualmente versati alla onlus da lei rappresentata "Sostenitori Santobono", che con questa donazione può finalmente avviare «Re-Life, children’s tech project», il progetto già affidato a un crowfunding per l'esosa ristrutturazione del reparto rianimazione all’omonimo ospedale pediatrico di via Mario Fiore.