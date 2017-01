Lunedì 9 Gennaio 2017, 22:19 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 22:19

Da oggi si potrà partire con il sorriso sulle labbra. Anche chi teme il volo potrà “stordirsi” con il Falerno e dintorni. Per l’intero mese di Gennaio, infatti, il Falerno del Massico di Villa Matilde sarà il grande protagonista di “Tradizione Italiana Cocktail Bar” all’Aeroporto Internazionale di Napoli.Il format Wine&Flight celebrarà il vino più antico della Campania e d’Italia, elogiato dai più importanti critici internazionali, tra degustazioni guidate, reading e performance culinarie. L’iniziativa rientra nella programmazione di eventi promossi da Italian Food Tradition e Gesac – Aeroporto di Napoli nel Tradizione Italiana Cocktail Bar, il bar inaugurato un anno fa nel ground floor dell’Aeroporto dove sono protagoniste alcune delle più importanti aziende campane riunite nel consorzio Tradizione Italiana.Wine&Flight è aperto a tutti – passeggeri in transito, turisti, ma anche residenti - e nasce da un’idea di Villa Matilde Azienda, per far conoscere la storia dell'azienda e del vino Falerno riscoperto proprio grazie alla dedizione agli studi e alla ricerca di Francesco Paolo Avallone, fondatore di Villa Matilde. La storia di Villa Matilde è legata al Falerno. Alla fine degli anni Cinquanta, Francesco Paolo Avallone, avvocato e appassionato cultore di vini antichi, incuriosito dai racconti di Plinio, dai versi di Virgilio, di Marziale e di Orazio, tutti intorno al vinum falernum, inizia la ricerca di antichi ceppi di vite nella zona del Massico.Dopo anni di studi e letture, coadiuvato da un gruppo di ricercatori dell’Università di Agraria, Avallone ha trovato pochi ceppi sopravvissuti miracolosamente alla devastazione della filossera di fine Ottocento riportando in produzione il pregiato vino con l’etichetta Villa Matilde, in omaggio alla moglie. Oggi l’azienda, con sede a Cellole nell’antico Ager Falernum, è affidata ai figli Maria Ida e Salvatore che con dedizione esclusiva proseguono il sogno e il progetto del padre raccogliendone l’importante eredità e guardando ancora oltre: dal territorio del Massico si sono spinti sino alle province di Benevento e Avellino con nuove vigne, nuovi progetti e vini che raccontano l’identità forte della Campania Felix.Il 9, il 16 e il 30 gennaio il Falerno del Massico sarà al centro di tre eventi speciali con altrettanti prestigiosi ospiti. Ma non solo. Per tutto il mese dalle ore 11.30 alle ore 15.00 si potrà approfondire conoscenza e tecniche di degustazione delle migliori selezioni di vini di Villa Matilde che raccontano l'identità forte della Campania Felix, dall’Ager Falernus, un'area della provincia di Caserta, sino alle province di Benevento e Avellino. Si avrà anche la possibilità di scoprire i vini della Tenuta Rocca dei Leoni, nel cuore del Sannio beneventano e Tenuta d’Altavilla, nel distretto delle Docg irpine, in provincia di Avellino con la guida di un Sommelier.Si inizia lunedì 9 gennaio alle ore 19.00 con la speciale performance culinaria dello chef neo stella Michelin Gianluca D'Agostino del ristorante Veritas di Napoli. In esclusiva per Villa Matilde, D'Agostino proporrà alcuni piatti in abbinamento al Falerno sia bianco che rosso, accompagnato da sonorità jazz live.Si prosegue lunedì 16 gennaio alle ore 19.00 con il reading sulle origini del Falerno a cura di Marialuisa Firpo. Il Falerno decantato da Plinio, Ovidio e Marziale, tra storia e letteratura. Marialuisa Firpo è designer e attrice, si è formata con il Teatro dell’Anima diretto da Dario Aquilina. Da novembre cura la direzione artistica di Hart. Un’arpa farà da sottofondo musicale.Infine lunedì 30 gennaio dalle ore 19.00 alle 20.30 ci sarà la speciale performance gastronomica "Spume di vino, l'aperitivo è servito" con lo chef Carlo Olivari. Chef itinerante per scelta e vocazione, con la sua Cooking Division Olivari cucina in luoghi sempre diversi e alternativi. 