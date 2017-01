Giovedì 5 Gennaio 2017, 15:59 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2017 15:59

Niente carbone, ma tante caramelle e coccole per i bambini ricoverati nel reparto di Pediatria oncologica del Primo Policlinico di Napoli. La Befana arriverà in corsia, domattina alle 10, grazie ai volontari di “Progetto per la vita”, associazione nata in memoria di Gelsomina Verde, 22enne vittima innocente di camorra durante la faida di Secondigliano nel novembre del 2004.Muniti di camice colorato, naso di plastica rosso e tanti sorrisi, i giovani impegnati nell’iniziativa consegneranno giocattoli e dolciumi ai piccoli degenti. Pronti a regalare qualche ora di allegria con il progetto di clownterapia dell’associazione, svolto durante tutto l’anno, insieme all’assistenza per le persone diversamente abili e al servizio di prevenzione e recupero di minori a rischio presso l’Officina delle Culture a Scampia.«È ormai tradizione per noi fare tappa nei reparti infantili il giorno dell’Epifania - afferma Francesco, fratello di Gelsomina -. Ogni volta scegliamo un ospedale diverso e quest’anno vogliamo ricordare anche papà scomparso due mesi fa e che ci sosteneva in queste iniziative. Alle parole scegliamo i fatti, lo stare vicino a chi soffre». Soprattutto ai piccoli ammalati, tenendo conto di quanto sia difficile per loro ritrovarsi in un lettino d’ospedale, ancor più se il ricovero avviene durante i giorni delle feste. La visita della “vecchina”, quindi, «per riportare i pazienti alla loro dimensione abituale, di normalità, fatta di giochi e fantasie».