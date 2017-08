Ercolano, task-force notturna dei vigili: elevate oltre 50 multe

Venerdì 18 Agosto 2017, 12:49 - Ultimo aggiornamento: 18-08-2017 12:49

ERCOLANO. Trasgressioni al codice della strada e nella corretta effettuazione della raccolta differenziata: a Ercolano fioccano le multe. Oltre 50 contravvenzioni pari a circa 2.500 euro sono staye elevate nel corso dell'operazione notturna condotta dalla polizia locale. La task-force, coordinata dal vicesindaco Luigi Fiengo e diretta dal comandante Francesco Zenti, ha consentito di elevare decine di contravvenzioni ad auto parcheggiate senza alcun titolo su posti riservati a diversamente abili e a cogliere in flagranza venti persone che sversavano rifiuti violando il calendario previsto dalla raccolta differenziata.Multato di 300 euro un ristorante del centro per aver depositato in strada due sacchi contenti bottiglie nonostante non fosse il giorno previsto per la raccolta del vetro.Nel corso dell'operazione, sono stati fermati e multati anche cinque proprietari di cani che portavano a spasso il proprio animale domestico sprovvisti dell'equipaggiamento previsto per la raccolta delle deiezioni. Per una lite domestica nella parte bassa della città, infine, è stato necessario l’intervento della Polizia.