Napoli, il freddo è passato ma il sindaco ordina: da domani riscaldamenti in funzione 12 ore

Martedì 10 Gennaio 2017, 17:58 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2017 17:58

La sferzata del gelo è quasi passata. Da venerdì le temperature a Napoli risaliranno e si manterranno stabilmente più elevate rispetto agli ultimi giorni, in linea con la media di gennaio, anzi in certi casi decisamente più elevate.Insomma, dietro l'angolo c'è un ritorno alla normalità rispetto al grande freddo. Però... Però sappiate che da domani (11 gennaio) fino al 22 gennaio il sindaco di Napoli vi impone di tenere il riscaldamento acceso per 12 ore al giorno. Non si scappa, non c'è via d'uscita. L'ordinanza è stata pubblicata qualche ora fa ed è chiara: visto che negli ultimi giorni si è verificato un forte abbassamento delle temperature il sindaco ordina per i giorni compresi dall'11 al 22 gennaio 2017 l'ampliamento a 12 ore della attivazione degli impianti termici.Sì, avete capito bene. Non è una possibilità offerta ai cittadini e nemmeno un consiglio da buon padre di famiglia, questo è un ordine: dovete tenere il riscaldamento acceso per almeno 12 ore al giorno, ve lo impone il vostro sindaco. Anche se il freddo è passato.